Банк «Открытие» аккредитовал два строящихся ЖК в Иркутске

Среди аккредитованных объектов — комплексы, которые возводят крупнейшие компании строительного рынка региона: Группа компаний «Союз» (ЖК «Лапландия» и ПСК «Строительная перспектива» с двумя объектами — ЖК «Серебряный бор» и ЖК «Солар».

Статус аккредитованного объекта означает, что банк уже провел оценку и проверку проекта. Это дает возможность покупателю не собирать пакет документов по объекту залога при подаче заявки на кредит. Таким образом, клиенты банка «Открытие» экономят время и часть своих затрат на сделку.

Сегодня банк «Открытие» готов предоставить ипотечные кредиты на покупку строящегося жилья непосредственного у застройщика по «Госпрограмме 2020» по льготной ставке — от 5,59% годовых. Минимальный первоначальный взнос — от 15% от стоимости приобретаемой квартиры (в качестве первоначального взноса можно использовать средства МСК и различных субсидий), максимальная сумма кредита до 1 июля 2021 года — до 6 млн рублей, после 1 июля — до 3 млн рублей. Максимальный срок кредитования — до 30 лет, возраст заемщиков — от 18 до 70 лет.

Также банк «Открытие» с лета прошлого года снизил ставки по базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы «Новостройка» приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,7% при первоначальном взносе от 10 до 80%. Кроме того, банк «Открытие» продолжает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 5,15%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

Со всеми условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.