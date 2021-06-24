Председатель ПСБ Банка Петр Фрадков провел рабочую встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым

Председатель ПСБ Петр Фрадков провел рабочую встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым, в ходе которой они обсудили промежуточные итоги выполнения комплексной программы социально-экономического развития региона при участии ПСБ и строительство Центра уличного баскетбола в Чебоксарах.

«Сейчас поддержку со стороны банка уже получают крупные региональные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют проекты диверсификации, а также малый и средний бизнес, население, и мы намерены двигаться в этом направлении и дальше, содействуя созданию необходимых условий для развития отрасли и бизнеса и благополучия жителей региона, – отметил Петр Фрадков. – Кроме того, мы приступаем к строительству Центра уличного баскетбола в городе в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям».

«Площадка определена, дальше будем вместе делать все, чтобы планы по производству работ выполнялись своевременно. Спасибо вам за последовательную работу. Уже видны результаты, а самое главное - можно еще много сделать за счет такого эффективного сотрудничества с ПСБ», – сказал Олег Николаев.

Также во время визита в Чувашию Петр Фрадков принял участие в совещании Союза машиностроителей России, ключевой темой которого стали перспективы развития промышленных предприятий на территории Чувашской республики за счет привлечения инвестиций. Председатель ПСБ является куратором Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.

«Сегодня большое значение для дальнейшего развития отечественного машиностроительного комплекса имеет стимулирование инвестиций и развитие необходимых сектору финансовых инструментов, – отметил в своем приветственном слове на совещании председатель ПСБ Петр Фрадков. – ПСБ накопил обширные компетенции в части кредитно-финансовой поддержки предприятий ОПК и машиностроительного комплекса и готов оказать всестороннее содействие в достижении государственной задачи по созданию конкурентоспособной, диверсифицированной и инновационной экономики».

В рамках визита ПСБ и машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель банка Петр Фрадков и генеральный директор концерна Андрей Водопьянов.

Соглашение предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов концерна и его дочерних структур. ПСБ будет оказывать услуги факторинга, РКО, а также потребительского и ипотечного кредитования для сотрудников концерна. Кроме того, банк примет участие в разработке и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании, в том числе с применением цифровых решений, технологий блокчейна в сфере электроэнергетики, что будет способствовать цифровой трансформации концерна.

Кроме того, Петр Фрадков принял участие в мероприятиях Национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» с докладом ««Цифровые технологии как один из векторов развития бизнеса» в рамках Чебоксарского экономического форума, а также открыл фотовыставку «Бизнес в объективе».

«Искусственный интеллект стал отдельным направлением развития банка, мы предлагаем самые современные инструменты для управления финансовыми ресурсами компаний с применением цифровых технологий и платформенных решений, – рассказал Петр Фрадков. – ПСБ также интегрирует технологии блокчейна в свою продуктовую линейку. Так, например, мы предлагаем цифровые банковские гарантии и электронные ипотечные закладные, которые позволяют снизить сроки и себестоимость оказания этих услуг, улучшить клиентские впечатления».