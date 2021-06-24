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Россельхозбанк повышает процентные ставки по опциональным вкладам

С 21 июня 2021 года Россельхозбанк повысил ставки до 0,4 п.п. по всей линейке рублевых вкладов с возможностью совершения приходных и расходных операций.

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https://www.rshb.ru/

Максимальная ставка 4,5% устанавливается по пенсионным вкладам, условия по которым также улучшены. Минимальный размер вклада составляет всего 500 рублей с возможностью совершения как приходных, так и расходных операций.

«В настоящий момент одним из самых привлекательных условий по сберегательным продуктам для клиентов является возможность управлять своими накоплениями: в любое время пополнять и снимать средства. Мы улучшили условия по таким продуктам и сделали их еще более привлекательными, повысив доходность по ряду опциональных вкладов, что позволит клиентам разместить денежные средств еще выгоднее», - отмечает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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