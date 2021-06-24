Экс-главу МО в Приангарье приговорили к условному сроку за необоснованное перечисление 1,8 млн рублей

СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что бывшего главу Лесогорского муниципального образования Чунского района приговорили к 2 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий – он необоснованно перечислил 1,8 млн рублей подрядчику, который не доделал работы по строительству корта.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году глава МО подписала акты приемки выполненных работ по строительству корта, свидетельствующие о том, что работы выполнены полностью на сумму более 4 млн рублей. Однако подрядчиком корт не был построен, работы по муниципальному контракту выполнены частично – 1,8 млн рублей из суммы были выделены необоснованно.

Помимо условного срока экс-главе назначены 3 года испытательного срока ​ с лишения права занимать определенные должности на срок 2 года.