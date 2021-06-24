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Трассу «Вилюй» частично перекрыли в Приангарье из-за подмыва моста

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что на 24 километре трассы «Вилюй» в районе села Гуран из-за сильных осадков подмыло мост, из-за чего дорогу пришлось временно перекрыть.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сейчас вода отступила, перелива через дорогу нет. Наблюдается подмыв автодороги под мостом с двух сторон. Введено ограничение движения по нему в обоих направлениях для транспорта весом более пяти тонн. Осуществляется реверсивное движение. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Мост обследуется для оценки объема восстановительных работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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