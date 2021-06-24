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Из-за аварии 16 населенных пунктов Ольхонского района остались без света

Аварийное отключение электричества произошло в Ольхонском районе Иркутской области, из-за этого без света остались 16 населенных пунктов, сообщает Иркутская электросетевая компания.

«24 июня в 08:41 по местному времени произошло аварийное отключение электрической энергии в населенных пунктах Ольхонского района - Бурлог, Тутай, Куркут, Камыши, Мандархан, Барун Хагун, Турбазы, МРС, Тогот, Черноруд, Кулура, Кучулга, Шида, Хужир, Харанцы, Ялга», – говорится в сообщении.

На месте работает восстановительная бригада Восточных электрических сетей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 13:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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