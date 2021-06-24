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ВОЗ разрешила прививать от коронавируса детей от 12 лет

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что вакцины против коронавируса можно использовать для профилактики COVID-19 у детей, в настоящее время разрешены прививки от ковида детям до 12 лет, сообщает РБК со ссылкой на обновленные рекомендации ведомства.

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В документации отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. «Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», – говорится дословно в документе.

Ранее организация заявляла, что вакцинировать детей от коронавируса не стоит из-за отсутствия достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения.

Пока организация разрешила ставить подросткам препараты компаний Pfizer и BionTech. Испытания вакцины для детей продолжаются. В России клиническим исследованием вакцины от коронавируса для подростков 12–17 лет займется Центр им. Гамалеи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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