В Бурятии ждут официального указа по локдауну

Как пояснили нашему изданию в министерстве туризма Республики Бурятия, пока никакими подробностями по ограничению въезда туристов к местам отдыха, в том числе на Байкал, в ведомстве не располагают.

Как пояснили нашему изданию в министерстве туризма Республики Бурятия, пока никакими подробностями по ограничению въезда туристов к местам отдыха, в том числе на Байкал, в ведомстве не располагают.

– Заседание оперативного штаба, на котором было принято решение о введении ограничений, состоялось вчера, и сейчас мы ждём официального Указа главы республики Алексея Цыденова, в котором будут даны все разъяснения, – сказали порталу SIA.RU в министерстве.

Единственное, что точно потребуется всем, кто всё-таки решится поехать на отдых в туристические места Бурятии, – это справка об отсутствии COVID-19.

– Все новости можно узнавать на сайте правительства Бурятии в разделе «Стоп, коронавирус!», в дополнительных документах к указу №37, – пояснили в министерстве туризма.