Находящегося в федеральном розыске бизнесмена-мошенника осудят в Иркутской области

Полиция Иркутской области сообщила на официальном сайте, что в суд передано уголовное дело предпринимателя-мошенника, находящийся в федеральном розыске, подозреваемого в серии преступлении, совершенных в том числе в Иркутской области.

Это 25-летний житель Республики Бурятия. Установлено, что в конце августа 2020 года мужчина приехал на остров Ольхон отдыхать, при этом при себе не имел средств как наличных, так и на банковских счетах.

«Молодой человек ранее являлся индивидуальным предпринимателем, поэтому у него существовала демонстрационная бизнес-версия одной из популярных платежных систем на смартфоне, которая, якобы, подтверждала наличие на счете 1 миллиона рублей. Воспользовавшись этой программой, подозреваемый в качестве доказательства своей состоятельности, купил у местного жителя автомобиль, у другого – занял 10 тысяч рублей. Всем потерпевшим молодой человек говорил, что перевел средства онлайн и они в течение 2-3 дней поступят им на счета», – отмечают правоохранители.

Это не единственные преступления, к которым причастен мошенник. Он совершал множество неправомерных действий на территории страны.

В суде его дело будет рассмотрено по существу, ему вынесут приговор.