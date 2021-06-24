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Иркутская область отдала лидерство в РФ по площади лесных пожаров Якутии

Приангарье опустилось на вторую строчку рейтинга площади лесных пожаров в стране, где находилась две недели на первом месте, теперь лидирующую позицию заняла Республика Саха (Якутия).

По данным на 24 июня, в Иркутской области площадь территорий, пройденных огнем, равна 34,1 тысячи га. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 20 возгораний.

В Якутии произошло 114 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 51,6 тысячи га.

На третьей позиции в стране – Камчатский край, где произошел всего один пожар на площади 2,9 тысячи га.

Всего в стране в тушении задействовано 4 198 человек, 641 единица техники, 23 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 96 воздушных судов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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