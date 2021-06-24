Кобзев попросил бизнесменов Приангарья создать на предприятиях кабинеты для вакцинации COVID

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попросил руководителей предприятий региона создать на базе своих организаций кабинеты для вакцинации от коронавируса, сообщает кабмин Приангарья.

«Мы сегодня прорабатываем все варианты, чтобы максимально ускорить темпы вакцинации. Прививочные кабинеты на предприятиях – это очень удобная форма для жителей региона. Я встречался с представителями бизнеса. На сегодняшний день большинство из них понимают, что необходимо в максимально сжатые сроки вакцинировать как можно больше сотрудников. Мы сегодня не говорим о полной принудительной вакцинации, как это сделали с некоторых субъектах. Но настоятельно рекомендуем руководителям компаний вести разъяснительную работу со своими специалистами и убеждать их поставить прививку. Подчеркну еще раз, что на сегодняшний день других вариантов получить коллективный иммунитет нет. Кроме того, прошу жителей региона не забывать о масочном режиме», – сказал Игорь Кобзев.

На сегодняшний день в регион поступило 382 272 доз вакцины. В ближайшее время ожидается очередная партия – 24 000 доз.

По состоянию на 24 июня первым компонентом привито 332 212 человек, из них старше 60 лет – 123 513. Полный курс вакцинации прошли 258 036 человек, из них старше 60 лет – 100 944.