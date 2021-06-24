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Работодателей Москвы обязали отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников

Столичное управление Роспотребнадзора обязало работодателей Москвы отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает «Российская газета».

Если же работодатель не будет соблюдать эти нормы и не выполнит требование о 60 процентах вакцинированных сотрудников, его деятельность приостановят на 90 суток. Не может работодатель отстранить от работы только тех непривитых сотрудников, у которых есть медотвод от прививки.

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Как сообщает оперштаб региона, отстраненным сотрудникам можно предложить перейти на удаленную работу, если у предприятия есть такая возможность. «Предложить удаленку, уточняет надзорное ведомство – не обязанность, а добрая воля работодателя. Если же такой возможности у предприятия нет, на период отстранения от работы сотруднику не будет начисляться заработная плата», – говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, период отстранения от работы не войдет и в отработанное время, дающее право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Напомним, принудительная вакцинация действует сейчас в Москве, Подмосковье, Сахалинской, Кемеровской, Тульской и Ленинградской областях. Приангарье пока не собирается вводить подобные меры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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