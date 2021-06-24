Мобильный интернет ускорили еще в нескольких СНТ и коттеджных поселках Иркутского района

МТС установили высокоскоростное оборудование в районе Новой Разводной и коттеджных поселках «Земляничные холмы», «Энергия», «Солнечный берег», в жилом комплексе «Горизонт».

На очереди – увеличение скоростей мобильного интернета для садоводов по Байкальскому и Голоустненскому трактах

– Скоро буду в тех краях – проверю, а пока если есть в подписчиках люди из тех краев – сигнализируйте, как там связь, – сообщил Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

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