«Востсибуголь» отгрузил более 17 тыс. тонн угля в рамках благотворительности за прошлый отопительный сезон

За отопительный сезон 2020-2021 годов более 17 тысяч тонн угля отгрузила компания «Востсибуголь», входящая в En+Group, в рамках социальных соглашений с муниципалитетами Иркутской области, Красноярского края и Республики Тыва, сообщают в пресс-службе En+Group.

Компания «Востсибуголь» ежегодно выделяет бесплатное топливо для социальных учреждений, пенсионеров и малообеспеченных семей, проживающих в селах, городах и районах где ведет свою деятельность. Взаимовыгодные социально-экономические отношения с администрациями муниципалитетов выстроены уже давно на базе соглашений, заключённых по инициативе основателя компании Олега Дерипаски.

Так около 270 тонн угля получили 50 жителей деревни Латынцева в Ирбейском районе Красноярского края, в Тыве одна тысяча тонн была направлена многодетным семьям. Более 700 тонн топлива поставлено в адрес администрации Усть-Илимского района. Также льготный уголь получили пенсионеры и ветераны компании в Черемхове и Тулуне. В общей сложности в рамках прошедшего отопительного сезона затраты компании на социальный и льготный уголь превысили 8 млн рублей. Из них около 6,5 млн рублей было потрачено на выполнение обязательств по коллективному договору, в натуральном эквиваленте это 15 тыс. тонн угля.

– Наши предприятия ведут свою деятельность на территории районов, где в основном проживают сельские жители с печным отоплением. Поэтому поддержать в период холодов тех, кто наиболее остро нуждается в помощи – это наша социально значимая обязанность. В тоже время компания «Востсибуголь» ежегодно выделяет бесплатный уголь не только муниципалитетам, но и своим сотрудникам в рамках коллективного договора, – Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь».