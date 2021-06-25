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Дальневосточный банк. Детская карта МИР «О’кей!» — в ТОП-10 предложений банков в мае 2021

Карта МИР «О’кей!» Дальневосточного банка, которая является безопасным, удобным и современным форматом карманных денег для детей и подростков, в мае 2021 года заняла 10-е место в рейтинге Лучшие детские дебетовые карты банков.

Рейтинг составлен аналитическим департаментом маркетплейса Выбери.ру с учетом стоимости выпуска и обслуживания карты, размера кешбэка, наличия бонусов, набора дополнительных сервисов, а также надежности и значимости банка на рынке.

Детская Карта МИР «О’кей!» Дальневосточного банка открывается на 3 года как дополнительная к основной карте родителяопекуна для ребенка от 7 до 18 лет включительно. Обслуживание карты и SMS-информирование осуществляются бесплатно. Кешбэк — 5 % по категориям Кино, Книги и канцелярия, Сувениры, Фаст-Фуд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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