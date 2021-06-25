ПСБ принимает участие в X Международном военно-морском салоне «МВМС 2021». В рамках мероприятия банк проведет ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями судостроения и подпишет ряд стратегических соглашений.

ПСБ является ключевым кредитно-финансовым институтом для российского судостроения — банк финансирует предприятия для выполнения программ государственного оборонного заказа, экспортных контрактов, проектов по модернизации и диверсификации производства. За последние два года объем кредитного портфеля ПСБ в этом сегменте вырос уже более чем на 200 млрд руб. Банк продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям сектора и их инвестиционным проектам, в том числе связанным с расширением производства, и в 2021 году планирует увеличить объемы бизнеса в отрасли не менее чем на 50%.

Десятый Международный военно-морской салон «МВМС‑2021» проходит с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Это не только одна из крупнейших в мире выставок передовых достижений в сфере судостроения, морской авиации, технологических разработок в области средств навигации и связи, но и уникальная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы функционирования отрасли, а также принимаются стратегические решения, направленные на ее дальнейшее развитие и укрепление. Экспозиция разместится на территории конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ», а корабли, катера и суда для показа — у причалов морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург». Будут представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.