ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество

24 июня 2021 года в ходе Десятого Международного военно-морского салона ПСБ и АО «Корпорация морского приборостроения» заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны предприятия – генеральный директор Леонид Стругов. В соответствии с договоренностями ПСБ планирует предоставлять корпорации весь перечень финансово-банковских услуг и участвовать в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «Сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы у предприятий, верфи загружены практически на полную мощность, а уникальные технологии морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и гражданского флота на мировом рынке. Финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям — наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение. Мы готовы предоставить корпорации и ее концернам все необходимые ресурсы для реализации государственного оборонного заказа, проектов модернизации и диверсификации производства, разработки современных систем управления и оборудования в интересах отечественного судостроения».

Для справки:



ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.



АО " Корпорация морского приборостроения" создана 1 апреля 2020 года Указом Президента России, в целях консолидации активов входящих в неё концернов, проведения единой технической политики, повышения эффективности работы и развития инноваций. В состав корпорации вошли: концерн "Моринформсистема – Агат", концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", концерн "Океанприбор", концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор". Основными направлениями деятельности корпорации являются: разработка и производство автоматизированных систем управления кораблем и боевым оружием, систем навигационного оборудования для надводных и подводных кораблей, гидроакустических комплексов, а также систем локации и связи. Предприятия корпорации работают в интересах ОПК и гражданского судостроения.