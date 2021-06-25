Депозитарий Росбанка – лучший в Центральной и Восточной Европе по версии Global Custodian

Депозитарий Росбанка (Societe Generale Securities Services Russia, SGSS) признан лучшим в Центральной и Восточной Европе по версии издания Global Custodian.

На ежегодной премии издания "Leaders in Custody Awards 2021", которая прошла в онлайн формате в июне этого года, Росбанк получил награду за выдающиеся достижения среди всех поставщиков депозитарных услуг в Центральной и Восточной Европе.

Global Custodian принимает решения о присуждении премий на основе опросов клиентов на развитых и развивающихся рынках.

«Награда за высокое качество обслуживания наших клиентов и партнеров со всего мира – это результат кропотливой ежедневной работы команды депозитария Росбанка, SGSS в России. Новое достижение, уже на уровне региона Европы, включающего несколько стран, вдохновляет нашу команду продолжать развитие в прежнем ключе, ориентируясь на долгосрочные партнерские отношения, инвестиции в «человеческий капитал» и в развитие инновационных цифровых технологий», – прокомментировал Михаил Братанов, директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках Росбанка, руководитель SGSS в России и СНГ.