В Чувашии открылся фестиваль фермерской продукции СВОЁ от Россельхозбанка

В четверг на Площади Речников в Чебоксарах стартовал двухдневный фестиваль фермерской продукции СВОЁ, организованный Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Чувашской Республики.

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Фестиваль СВОЁ – это праздничное, семейное мероприятие для настоящих любителей национальной кухни и российских продуктов. Россельхозбанк проводит его, чтобы помочь фермерам заявить о себе и познакомить широкую аудиторию со своей продукцией.

«Очень символично, что местом возвращения фестиваля после годичной паузы стала гостеприимная земля Чувашии. Это регион, где доля сельского населения выше среднероссийского уровня, и здесь как нигде знают, насколько тяжёл и благороден труд агрария, труд фермера. И мы это знаем. РСХБ вложил в АПК Чувашии 56 млрд рублей, а в 2021 году открыл в республике «Школу фермера». Мы как опорный банк сельского хозяйства и сельских территорий хотим, чтобы у вас, потребителей, на столе всегда были свежие, экологически чистые и качественные продукты», – приветствовал гостей фестиваля заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

«Фестиваль СВОЁ, который проводится совместно с Россельхозбанком, мы хотели провести в прошлом году, но пандемия помешала. И вот сегодня он, наконец, состоялся. Фестиваль показывает новый подход к организации фермерской деятельности. Прежде всего, в части представления фермерской продукции. А продукция у нас производится разнообразная, очень вкусная и, самое главное, качественная. Я благодарю Россельхозбанк и, прежде всего, фермеров за ежедневный труд – вы создаёте производства и новые рабочие места. Чувашская Республика и впредь будет поддерживать фермерскую деятельность», – сказал Глава Чувашской Республики Олег Николаев, добавив, что правительство планирует последовательно развивать глубокую переработку сельскохозяйственного сырья.

На протяжении двух дней фестиваль радует собравшихся обширной развлекательной программой: здесь и зарядка, и мастер-классы, и конкурсы, и выступления артистов.

Однако в центре внимания, конечно же, фермеры и плоды их труда. Участников собралось порядка 100 – это фермеры и из Чувашии, и из других регионов России, среди которых Ульяновская и Нижегородская области, Марий Эл, Мордовия, Татарстан. Гостей ждут грибы и ягоды, сыр и молочные продукты, хлеб и сладости, чай и мёд, и многое другое вкусное и полезное, заботливо выращенное или приготовленное фермерами.

Ожидается, что в Чебоксарах мероприятие смогут посетить порядка 50 тысяч человек.

В 2017-2019 гг. Россельхозбанк провёл фестиваль СВОЁ в 8 регионах. О себе смогли заявить более 1000 фермеров, а гостями мероприятий стали более полумиллиона человек.