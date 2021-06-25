Выбирайте новый авто в каталоге Солид Банка!

На сайте российско-японского Солид Банка запущен новый раздел «Выбери авто» с предложениями автодилеров – партнеров банка



Раздел «Выбери авто» постепенно пополняется новинками: сейчас в нём уже представлены предложения из Владивостока с возможностью отправки авто с аукционов Японии в другие города, из Якутска, Ижевска, Казани и Уфы.



Это и любимые на Дальнем Востоке «японки», и европейское авто, и Mercedes-Benz – в каталоге Солид Банка вы найдете автомобили на разный вкус, кошелек, как для города, так и для путешествий и работы.



И как все знают, самое лучшее время для покупки автомобиля всегда – сейчас. Осуществляйте задуманное, не дожидаясь повышения цен. За последние шесть лет средневзвешенная цена новой машины в нашей стране выросла на 66%, гласят данные агентства «Автостат».



Если же нет финансовой возможности приобрести новую ласточку прямо сейчас, Солид Банк поможет в этом – с Автокредитом по ставке от 7,5% годовых!

Так что, понравился автомобиль - не упускайте свою возможность!



Условия Кредита на приобретение транспортного средства в Солид Банке:

• Сумма: от 150 000 до 5 000 000 руб.

• Годовая процентная ставка: от 7,5 % до 18% годовых.

• Возможность приобретения авто у частного лица.

• Срок: от 6 месяцев до 6 лет.



Каталог «Выбери авто» - по ссылке.

Все подробности в офисах АО «Солид Банк» и по тел.: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).



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