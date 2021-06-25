Пожары в лесах Иркутской области будут гасить искусственными дождями

Сейчас в Прибайкалье действуют 26 лесных пожаров. В тушении задействовано 520 человек, более ста единиц техники, сообщают в правительстве региона.

Самый крупный пожар в Катангском районе продолжает находиться в локализованном состоянии на площади 32,5 тыс. га.

– Уже завтра в Катангский район вылетит самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Сейчас в этом районе появилась ресурсная облачность, это позволит нам при помощи этого самолета вызвать искусственные осадки. И я уверен, что завтра у нас уже будет положительный результат по ликвидации этого и других пожаров в Иркутской области, – заверил Александр Агафонов.