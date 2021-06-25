Назван Топ-20 самых популярных у таксисов автомобилей

Компания Газпромбанк Автолизинг проанализировала статистику постановки на учет приобретенных юридическими лицами новых и подержанных автомобилей для использования в такси. Самыми популярными моделями за первые 5 месяцев этого года, по данным лизинговой компании, стали Hyundai Solaris, Skoda Octavia и Kia Rio. В аутсайдерах такие автомобили как Zaz Tavria, Peugeot 206 и даже Lada 2108.

Всего в январе-мае юрлица и предприниматели приобрели 5 319 автомобилей. Это на 50% выше, чем годом ранее. При этом больше половины из них – автомобили с пробегом, доля которых, впрочем, за год снизилась с 57% до 54%. В условиях локдауна прошлого года таксисты вынуждены были чаще, чем в этом году, обращаться к вторичному рынку для обновления своих гаражей.

По данным Международного евразийского форума такси, официальный таксопарк в России насчитывает около 500 тыс. автомобилей. При этом, по данным столичных властей, только в Москве и Подмосковье количество действующих на данный момент лицензий на оказание услуг извоза превышает 150 тысяч.

«Одной из проблем отрасли такси до сих пор остается теневая экономика. На одного легально работающего таксиста сегодня приходится около девяти нелегалов. Помимо прямой потери от налогов и невозможности контролировать безопасность перевозок эта проблема сказывается и на темпах обновления парка. Ведь вместе со статусом индивидуальных предпринимателей таксисты получают доступ к более широкому спектру возможностей по финансированию, например, в лизинг. Доля этого типа владения на рынке такси в зависимости от региона составляет 50-75% от находящихся на линии легальных такси», – говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».