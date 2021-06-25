Специалистам каких профессий выгодно переезжать в Москву – исследование hh.ru и Циан

Циан – технологичный сервис по поиску недвижимости в России – и hh.ru – крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга – в совместном исследовании выяснили, если ли финансовая выгода от переезда в столицу и каким профессиям это выгодно.

У сотрудника столичной компании остается в среднем 31 тыс. рублей (с учетом расходов на аренду однокомнатной квартиры и базовых затрат в размере прожиточного минимума). Заработная плата рабочего персонала и занятых в сфере гостеприимства не позволяет покрыть базовые расходы жителей столицы.

Жителям городов-миллионников не выгодно переезжать в Москву – свободных средств останется меньше или примерно столько же, как в родном городе – аренда квартиры нивелирует прибавку к заработной плате.

Больше всех «теряют» в доходе при переезде в столицу жители Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска. О переезде можно задуматься жителям Тольятти, Барнаула, Кирова.

Целесообразность переезда в Москву определяется сферой деятельности. Выгодно сменить город жителям регионов, работающим в сфере информационных технологий, банковской отрасли и продажах. Не выгодно работать в Москве занятым в транспортной сфере, гостиничном бизнесе, производстве и рабочему персоналу.

Чем большей квалификации требует профессия, тем выгоднее переезд в Москву.

Без арендной платы у жителя региона остается в среднем 32 тыс. рублей свободных средств после вычета прожиточного минимума. При доп. расходах на аренду однокомнатной квартиры – в среднем 16,9 тыс. рублей.

В среднем по всем городам-миллионникам ставка аренды однокомнатной квартиры составляет около 34% от средней заработной платы. Жители других городов отдают чуть меньше – около 32%.

Прибавка к заработной плате

Москва – город с одним из самых высоких уровней заработных плат в России, однако переезд в столицу за карьерными перспективами подразумевает дополнительные расходы, в первую очередь – в части проживания. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве – 38,1 тыс. рублей – самый высокий показатель среди российских городов.

Средний уровень дохода – 89,2 тыс. рублей «на руки» для столичных сотрудников уровня «Ведущий специалист»/«Специалист» (согласно данным Банка заработных плат hh.ru). Таким образом, аренда однокомнатной квартиры составляет порядка 43% от дохода. С учётом прожиточного минимума для Москвы в размере 20,3 тыс. рублей и стоимости аренды, остается порядка 31 тыс. рублей на остальные траты, помимо базовых расходов.

Есть вариант сэкономить – арендовать квартиру не в Москве, а Подмосковье. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Московской области составляет 23,4 тыс. рублей – то есть дополнительно можно сэкономить почти 15 тыс. рублей, «обменяв» их на дополнительные часы, которые придется тратить, чтобы добираться до работы.

Рассмотрим сценарий, при котором житель в регионе живет с родственниками, то есть затрат на аренду жилья у него нет: «на руки» остается заработная плата за вычетом прожиточного минимума. Сравним – сколько свободных средств останется после переезда в Москву с учетом аренды однокомнатной квартиры и вычетом прожиточного минимума.

Из 34 крупнейших городов, вошедших в выборку, в половине случаев переезжать в Москву, арендуя столичную квартиру, оказалось бессмысленно.

К примеру, жители Санкт-Петербурга в своем городе в среднем будут иметь на 12,1 тыс. рублей «на руки» больше, чем при переезде в столицу и аренде жилья. Нет смысла искать работу в столичной компании жителям Дальнего Востока (Владивостока и Хабаровска). Примерно на 5 тыс. рублей больше в месяц будет оставаться у сотрудников компаний Иркутска, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга. Таким образом, жителям наиболее удаленных регионов РФ оказывается бессмысленно переезжать в Москву – в своем городе за вычетом обязательных расходов и при отсутствии аренды, свободных средств будет оставаться больше, чем при жизни в Москве.

Ничего не поменяется в финансовом плане при переезде из Нижнего Новгорода, Рязани, Оренбурга, Воронежа и Челябинска.

От 4 до 6 тыс. рублей в месяц в среднем выиграют от переезда в столицу жители Астрахани, Липецка, Кирова, Барнаула, Тольятти (в списке – ни одного города-миллионника).

Жителям городов-миллионников не выгодно переезжать в Москву, свободных средств останется примерно столько же или меньше – аренда квартиры нивелирует прибавку к заработной плате.

В среднем за вычетом прожиточного минимума по всем городам (за исключением Москвы) у работающего остается на руки порядка 32 тыс. рублей.

Всё определяется сферой деятельности

31 тысяча рублей на руки после вычета прожиточного минимума и затрат на аренду однокомнатной квартиры в Москве – средние показатели, во многом варьирующиеся в зависимости от конкретной сферы деятельности. Не во всех отраслях уровень дохода покрывает базовые потребности проживающего (около 58,4 тыс. рублей в месяц: аренда и прожиточный минимум).

Например, занятым в сфере гостеприимства не хватает в среднем 8,5 тыс. рублей – суммарно затраты в размере прожиточного минимума в Москве и стоимость аренды однокомнатной квартиры оказываются выше, чем средняя заработная плата сотрудника в данной сфере в Москве. Аналогичная ситуация и с рабочим персоналом, которому в среднем в месяц не хватает 1,9 тыс., чтобы покрыть базовые расходы на проживание в столице.

Чуть менее тысячи остается у занятых в транспортной сфере. От 3 до 16 тыс. рублей – в производстве, у административного персонала и консультантов.

В районе 47-60 тыс. рублей «на руки» в Москве остается у юристов, маркетологов, сотрудников банковской сферы, в бухгалтерии, а также занятых в продажах. И самый высокий показатель (из наиболее распространенных сфер деятельности) – это информационные технологии, где у сотрудников – в среднем около 107 тыс. рублей в месяц в Москве после вычета затрат на аренду и прожиточного минимума.

Поэтому целесообразность переезда из региона в Москву во многом зависит от профессии. Эксперты проанализировали 12 наиболее распространённых сфер деятельности. По шести из них переезжать имеет смысл из всех вошедших в выборку городов.

В первую очередь речь идет о сфере информационных технологий (разработка ПО и пр.). В среднем прибавка к свободным средствам по всем городам составит 73,7 тыс. рублей. Больше всех выиграют при переезде (80-84 тыс. р. в месяц) жители Саратова, Астрахани и Липецка. Данные города находятся в конце списка как по численности населения, так и среднему уровню заработной платы.

Примерно на 31 тысячу рублей в среднем будут иметь больше средств после вычета обязательных расходов сотрудники банковской сферы, инвестиций и лизинга. Наибольшая прибавка (на уровне 36-37 тыс. рублей) – в Астрахани, Кирове.

Практически такую же среднюю прибавку в свободных средствах получат бухгалтеры и финансисты (28,3 тыс. рублей), специалисты продаж (29,2 тыс.). У маркетологов, специалистов PR и рекламы, юристов при переезде в Москву в среднем будет оставаться дополнительно примерно 18-19 тыс. рублей даже с учетом затрат на аренду. Исключение – Санкт-Петербург и Владивосток, в которых в данных сферах прибавка минимальна – до 10 тыс. рублей в месяц.

Больше других снова выигрывают города с меньшей численность населения и заработной платой: Барнаул, Саратов, Тольятти, Астрахань, Липецк и Киров.

Наконец, сотрудникам, сфера деятельности которых связана с производством, транспортом/логистикой, гостиничным бизнесом, туризмом, а также – рабочему, административному персоналу и консультантам, нет смысла переезжать в Москву ради повышения дохода. С учетом затрат на аренду и больших расходов в целом, «на руки» при переезде из любого города, остается меньше свободных средств, чем на родине, где не нужно арендовать жилье. «Потери» при переезде составят от 13,6 тыс. до 37,1 тыс. рублей в месяц.

Эксперты Циан и hh.ru также рассмотрели ситуацию, при которой специалист не проживает с родственниками, а снимает однокомнатную квартиру в своем городе. При отсутствии аренды в среднем по рассматриваемым городам у работающего оставалось 32 тыс. рублей после вычета прожиточного минимума. С учётом аренды однокомнатной квартиры в своем городе, сумма снижается в среднем до 16,9 тыс. рублей «на руки».

Минимальная сумма (около 13 тыс. рублей) остается у работающих в Астрахани, Барнауле, Тольятти. Наибольшие суммы (20-21 тыс. рублей) – в Иркутске, Краснодаре, Оренбурге и Уфе.

В среднем по городам сотрудник отдает треть своей заработной платы (33%) за аренду однокомнатной квартиры. Значительная доля (40-43% от заработной платы) аренды – в Москве (43%), Санкт-Петербурге (42%), Хабаровске, Владивостоке и Екатеринбурге.

Минимальную долю (23%-27%) от средней заработной платы составляет аренда однокомнатной квартиры в Пензе, Кирове, Оренбурге, Челябинске.

В среднем по всем городам-миллионникам ставка аренды однокомнатной квартиры составляет около 34% от средней заработной платы. Жители других городов – чуть меньше, на уровне 32%.

С учетом аренды в своем городе, в среднем у работающего остается «на руки» (после вычета прожиточного минимума) порядка 17,1 тыс. рублей (по всем городам). В Москве – 30,8 тыс. Таким образом, прибавка в свободных средствах после переезда составляет 13,7 тыс. рублей. На уровне 17 тыс. рублей после переезда выигрывают жители Астрахани, Тольятти, Барнаула. Наименьшую выгоду получат от миграции сотрудники Уфы, Иркутска, Краснодара.

Доля аренды от средней зарплаты и остаток свободных средств в регионе и после переезда в Москву

В разрезе отдельных отраслей по всем городам не выгодно переезжать в Москву и арендовать квартиру рабочему персоналу, занятым в сфере гостеприимства, транспортной сфере и в производстве. Свободных средств будет оставаться меньше на 16-22 тыс. рублей. В ситуации с отсутствием аренды в своем городе, потери были бы больше: от 17,7 тыс. рублей до 36,9 тыс. рублей (см. табл.2.).

«Переход на удаленную работу многими компаниями позволил сотрудникам отказаться от идеи переезда в столицу, – говорит Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Однако активность региональных клиентов, к примеру, на рынке вторичной недвижимости, говорит об обратном. В Москву активно переезжают из экономически развитых регионов, с уже относительно высокой заработной платой в сравнении с общестрановыми показателями. Примерно каждый пятый запрос на покупку недвижимости в Москве – от клиентов других городов. И дело не только в моментальной прибавке в доходах, но и перспективах для карьерного роста».

«Стоит учитывать, что предлагаемые заработные платы, которые можно найти в открытых вакансиях, как правило, ниже реального среднего дохода работника столичных компаний, – отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru. – Разница доходит до 15%-30%, в зависимости от сферы деятельности. Дело не только в наличии премиальной части, которая и составляет значительную «прибавку» к базовому доходу. Чем выше должность, тем чаще уровень заработной платы определяется индивидуально с соискателем. В отчеты мы привели совокупные доходы жителей столицы, на которые можно выйти при наличии опыта. В базовом сценарии на начальном этапе уровень дохода (неважно – для приезжего или нет) – будет ниже за счет стартовой позиции».