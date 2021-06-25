БрАЗ на пороге нового технологического века – Евгений Зенкин

Разделение компании РУСАЛ и перестройка четырех заводов компании, в том числе и Братского алюминиевого завода. Чем обернутся новшества для сотрудников БрАЗа и для города в целом? Как изменится производство, объемы и качество продукции? Не последует ли сокращения рабочих мест? На эти и другие вопросы в эфире БСТ ответил управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

– О разделении компании говорил на недавнем Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. По его словам, планируется выделить в пока называемую условно «Новую компанию» ряд российских предприятий, в том числе и БрАЗ. Но, как подчеркнул Никитин, разделение компании вовсе не означает деление активов на чистые и грязные, и почему эта трансформация важна для предприятий.

– Логика трансформации на поверхности. Таким образом можно будет сконцентрироваться на тех задачах, которые сегодня наиболее важны для каждой из компаний. Речь идёт именно о стратегиях. Если компания продолжает выпуск продукции с добавленной стоимостью, новые сплавы, соответственно она становится более технологичной. «Новая компания» сконцентрирована на строительстве новых заводов. И это очень важно для нас, для того чтобы мы в максимально сжатые сроки смогли снизить экологическую нагрузку. Поэтому было принято это решение. Для того, чтобы быстро и качественно решить стратегические вопросы.

– Как трансформация скажется на обязательствах РУСАЛа перед регионами?

– Те социальные обязательства, которые сегодня существуют в рамках соглашения о социальном партнерстве, программы развития городской инфраструктуры, все они остаются, никакие программы мы не сворачиваем. Мы все свои обязательства перед жителями, перед городом, перед коллективом завода будем обязательно выполнять. Кроме того, мы сейчас прорабатываем вопросы развития жилищной программы.

– Давайте поговорим о строительстве нового завода. Как это будет происходить?

– Кардинально будет перестроена половина завода. Здесь будут установлены новые корпуса электролиза, где будет применена новейшая технология, которая была опробована на производственной площадке Саяногоского алюминиевого завода и зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. Есть заключение экспертов об экологической эффективности этого оборудования, и мы понимаем, что у нас будет ноль выбросов бензапирена, в десять раз снизятся выбросы фтористых соединений, расход электроэнергии порядка 20 процентов будет ниже на этих электролизерах. И уже они есть, уже они работают. И значительный экономический эффект, который в совокупности с экологическим принесет очень серьезное продвижение развития алюминиевой промышленности не только в компании РУСАЛ, но и в мире.

– Изменятся ли объемы производства?

– Мы не планируем увеличить объемы производства. В 2008 году завод вышел на 1 млн. тонн, сегодня наш план выпуска 1007 тыс. тонн товарного алюминия, поэтому, вводя новые мощности, соответственно, будем параллельно отключать старые производства. Мы не планируем увеличение мощностей на площадке Братского алюминиевого завода.

– На презентации проекта модернизации БрАЗа говорилось, что будут создаваться новые современные рабочие места. Расскажите подробнее?

– Совершенно новое уникальное оборудование. Грузоподъемное оборудование, подъемно-транспортное оборудование, техника, которая будет обслуживать электролизеры – это совершенно другой технологический век. Поэтому, соответственно, нужна высокая квалификация сотрудников, которые будут работать на новой площадке, а новая квалификация всегда подразумевает под собой и повышенную оплату труда. Поэтому, повторюсь, наряду с экологическими вопросами, здесь решаются очень важные социальные вопросы, связанные с организацией рабочих мест: с улучшением условий труда, качеством труда, с воздействием вредных и опасных производственных факторов в алюминиевом производстве. Поэтому мы уже готовим такую серьезную программу переобучения и обучения наших сотрудников, в том числе мы планируем и выезд на действующие производственные мощности с современным оборудованием. Это будет в том числе Саяногорский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод, Богучаны. Ждем пуск Тайшетского алюминиевого завода. У нас есть, где учиться и чему учиться. И я надеюсь, что на наших новых мощностях мы покажем серьезные результаты, 535 тыс. тонн алюминия мы планируем выпускать именно на технологии РА-550 с потреблением электроэнергии порядка 12 800 кв/ч на тонну алюминия. Это один из лучших показателей энергоэффективности в отрасли.

– То есть сотрудникам БрАЗа беспокоиться не о чем, они останутся на рабочих местах? Сокращений не будет?

– Сотрудникам БрАЗа переживать не о чем, потому что они не только останутся на рабочих местах, но и перейдут на совершенно новые рабочие места с кардинально новыми условиями, где воздействие производственных факторов на человека будут минимизированы. Соответственно, это и воздействие на территорию, где мы живем. Мы планируем в дальнейшем и рекультивацию. Посадим город-сад на месте сегодняшних корпусов электролиза.

– Как вы считаете, коллектив БрАЗа готов к таким изменениям?

– В этом году Братскому алюминиевому заводу исполняется 55 лет. Мы прошли очень большой производственный путь от смены собственника, мы пережили экономический кризис, вошли в программу экологической модернизации по программе «Чистый воздух», которая до сих пор была самой эффективной программой по улучшению экологической ситуации на Братском алюминиевом заводе. Мы прошли пандемию, первую волну, вторую. Поэтому коллектив завода готов к изменениям, тем более если эти изменения в лучшую сторону и очень ждем их. Очень ждем начала работ по строительству нового завода. Здесь я хотел бы обратиться к братчанам с просьбой. У нас целая процедура экспертиз, общественные слушания. Я хочу, чтобы люди приняли в них участие, там мы уже глубже расскажем про наш проект, который будет реализован в городе Братске – проект строительства нового завода, современнейшего завода не только в России, но и в мире. Я думаю, что Братск, как алюминиевый центр металлургии России, преобразится. По поводу трансформации в новую компанию совершенно никаких опасений у нас нет, мы сможем сконцентрировать ресурс людей, все интеллектуальные наши возможности, чтобы наиболее быстро и эффективно реализовать нашу стратегию.

– Мы плавно подошли к вопросу, когда и с чего начнутся эти изменения?

– Они уже начались. Мы написали заявление на проведение изысканий, выделили землю, уже начинается период проектирования. Есть дорожная карта, при успешной реализации которой, мы уже в квартале 2023-гогода начнем полноценное строительство нашего объекта.

– Каким вы видите БрАЗ через 10 лет?

– Если сказать, что завод будет передовым, это практически ничего не сказать. Это будет мощнейшее предприятие алюминиевой отрасли с наилучшей технологией, которая сегодня существует в мире. И самое важное, что эта технология – собственность РУСАЛа, которая десять последних лет отрабатывалась на Саяногорском алюминиевом заводе. Я горжусь, что работаю на таком уникальном предприятии, как БрАЗ, я горжусь теми векторами, которые задало руководство компании. Для того чтобы оставаться, во-первых, конкурентоспособными, во-вторых, реально снизить экологическую нагрузку на регион. Я уверен, что это предприятие позволит создать современные условия труда с достойным социальным пакетом для всех своих сотрудников.