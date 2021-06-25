Tele2 расширяет географию фирменной розницы в Иркутске

Оператор продолжает открывать новые торговые точки в Иркутске. Клиентские пункты обслуживания появились в аэропорту и Ленинском районе города, сообщают в компании.

Так, еще один центр обслуживания открылся в Ленинском районе в ТЦ СмайлМолл.

На сегодняшний день это вторая фирменная точка оператора, которая обслуживает клиентов крупного спального района города. Также клиентский пункт обслуживания Tele2 уже работает в зоне вылета иркутского аэропорта. Здесь доступно не только подключение к сети оператора, но и различное оборудование и аксессуары. Мобильная связь в воздушной гавани помогает пассажирам скрасить часы в ожидании рейса.

Всего в Иркутской области работает более 2770 торговых точек продаж, в которых жители региона также могут подключиться к сети Tele2. В большинстве из них можно получить базовый набор услуг: к примеру, сменить тарифный план. Центры обслуживания расположены в магазинах, торговых центрах и офисах партнеров, в том числе в отделениях «Почты России». Кроме того, в 62 фирменных салонах связи можно воспользоваться дополнительными сервисами, приобрести современные 4G-смартфоны и другие устройства. Также в розничной сети оператора клиент имеет возможность выбрать номер, приобрести SIM-карту и активировать ее самостоятельно.

– Салоны связи остаются основным каналом продаж и обслуживания Tele2. Поэтому мы продолжаем акцентировать свое внимание на развитии сети дистрибуции в Иркутской области. Стараемся размещать наши салоны связи на наиболее трафиковых ежедневных маршрутах иркутян для того, чтобы у клиентов была возможность получить консультацию или совершить покупку в любой удобный момент. Обеспечение комфорта пассажиров в аэропорту – еще одна важная сервисная задача. Сегодня повышение качества и удобства предоставления услуг имеет ключевое значение для наших клиентов, – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.