Зарегистрировать «бытовую недвижимость» на приаэродромной территории станет проще

Закон вступает в силу с 1 июля, сообщают в пресс-службе Росреестра.

Цель принятого закона – обеспечить полноценную реализацию «дачной амнистии» и снять административные барьеры для оформления прав граждан на объекты в границах приаэродромной территории. Это объекты, расположенные на земельных участках для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд (объекты «бытовой недвижимости»).

В настоящее время, если приаэродромная территория не установлена в составе всех семи подзон, для строительства любого объекта вблизи аэродрома требуется получить санитарно-эпидемиологическое заключение и согласование Росавиации. Если объекты построены без указанных согласований, то они фактически признаются самовольными постройками и могут быть снесены.

Принятый закон установил новые правила использования земельных участков в границах приаэродромных территорий. Так, если территория еще не установлена как приаэродромная, то получать санитарно-эпидемиологическое заключение и согласование Росавиации для строительства жилого дома не нужно. Проводить работы следует в соответствии с градостроительным регламентом и целевым назначением земельного участка.

В случае если приаэродромная территория уже установлена, использовать попавшие в ее границы земельные участки и расположенные на них объекты можно только с учетом установленных ограничений. Сведения об ограничениях в такой зоне вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При этом снос объектов, которые были построены до установления приаэродромной территории, не допускается.

Законом также предусмотрена возможность государственной регистрации прав на объекты «бытовой недвижимости», которые построены до установления приаэродромной территории. Узнать, входит ли земельный участок в границы приаэродромной территории можно, запросив выписку о нём из ЕГРН. Сделать это можно в любом офисе Иркутского областного многофункционального центра.