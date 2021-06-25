Романа Зубкова назначили главным онкологом Приангарья вместо Виктории Дворниченко

Минздрав Иркутской области сообщил на официальном сайте, что вместо Виктории Дворниченко главным внештатным онкологом министерства региона назначили Романа Зубкова.

«Главным внештатным онкологом минздрава Иркутской области назначен Роман Зубков, который работает заведующим отделением хирургических методов лечения (торакальной хирургии) ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Он окончил Иркутский медуниверситет по специальности «лечебное дело», интернатуру по специальности «хирургия», в клинической ординатуре обучался по специальности «онкология», – говорится в сообщении.

Общий стаж работы в здравоохранении Зубкова – 19 лет, 18 из них – в Иркутском онкодиспансере. Роман Зубков является кандидатом медицинских наук, автором монографии и более 30 печатных работ. Кроме того, он получил четыре патента на изобретение и трех рационализаторских предложения.

Виктория Дворниченко продолжает трудовую деятельность в качестве президента Иркутского онкодиспансера. Главным внештатным онкологом она была 25 лет. Исполняет обязанности главного врача медучреждения сейчас Ирина Ушакова.