Вицэ-мэр Иркутска и главный архитектор летали в Дубай вместе с Болотовым

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников и главный архитектор Антон Жуков летали на учебу по программе «Сколково» в Дубай вместе с мэром города Русланом Болотовым, сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на ответ администрации на запрос.

«В документе уточняется, что из бюджета на командировку сотрудников администрации в ОАЭ потрачено 247,6 тысячи рублей (247,3 тысячи – это сумма на авиабилеты для Болотова – прим. «ИрСити»). Остальные расходы, в частности, на проживание в гостинице в Дубае, не оплачивались из городской казны», – отмечает издание.

Кроме того, в программу обучения «Сколково» проходит и первый зампред правительства Руслан Ситников. В сообщении уточняется, что в Дубай он не летал.

Напомним, заграничная стажировка проходила с 14 по 18 июня. Ранее мэрия сообщала, что обучение финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, за исключением командировочных расходов на перелет и проживание команд. Перелет Руслана Болотова, согласно документации, обошелся в 247,3 тысячи рублей. Цели выездных мероприятий – обмен международным опытом и анализ во время дискуссий возможности адаптации управленческих моделей и инновационных технологических решений под аналогичные задачи в городах Российской Федерации. Сам мэр Иркутска сообщил, что собирается в еще одну заграничную поездку в рамках пррограммы.