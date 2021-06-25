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Приангарье получит еще 573 млн рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

С начала 2021 года Иркутской области на эти цели уже было выделено 5,6 млрд рублей, сообщают в администрации Приангарья.

Предоставление дополнительных средств потребовалось в связи с введением нового порядка начисления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только половине, но и 75, и 100 процентам регионального прожиточного минимума ребенка. В 2021 году прожиточный минимум ребенка в Иркутской области составляет 12 759 рублей. 

По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 24 июня, заявления на перерасчет выплат по новым правилам в регионе подали 99 347 человек. Выплата назначена по 33 255 заявлениям, из них пособие в размере 100% от величины прожиточного минимума будут получать 27 686 заявителей, в размере 75% – 2716 человек, остальные – на прежнем уровне, 50 %. 

Напомним, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет введено указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. В майском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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