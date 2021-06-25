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Художницы Сибири и Дальнего Востока подарили картины врачам, которые борются с коронавирусом

Акцию инициировали художницы Иркутска, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, сообщают в администрации Иркутской области.

Они являются участницами выставки «Цветы мира», которая сейчас проходит в Иркутском областном художественном музее. Специально к открытию экспозиции художницы написали 16 живописных этюдов на цветочную тему. 

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Сегодня, 25 июня, эти работы были переданы в медицинские учреждения. По четыре полотна получили Иркутская областная инфекционная больница, Иркутская областная клиническая больница, детская областная больница и факультетские клиники. Их руководство передаст картины наиболее отличившимся врачам. 

Участницами благотворительной акции стали иркутские художницы Александра Мартынова, Анастасия Ижганайтене, Марина Синишина-Шпирко, Лидия Лось, Наталья Довнич, Регина Присяжникова, Маргарита Марцинечко, Валентина Дережанова и Светлана Уварова. К ним присоединились Евгения Ефремова, Лидия Козьмина, Людмила Убираева, Мария Холмогорова (Владивосток), Алла Гринченко, Ольга Никитчик (Уссурийск) и Анна Щеголева (Санкт-Петербург). 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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