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В шорт-лист 20 юбилейного кинофестиваля «Человек и Природа» вошло 39 фильмов

Их выбрали члены отборочной комиссии 20 Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, сообщают в администрации области.

Всего на суд жюри было представлено 186 работ из 40 стран мира. Среди них - Россия, США, Германия, Франция, Италия, Швеция, Иран, Израиль, Аргентина. Впервые свои работы представили режиссёры из Ганы, Кувейта, Палестины, Панамы. В шорт-лист кинофестиваля вошли семь документальных, пять научно-популярных, три игровых и 12 анимационных лент, а также 12 работ внеконкурсной программы.  

Члены отборочной комиссии отметили, что документальная секция в этом году представлена сильными работами. В их числе – фильм «Остров Буромского» о первопроходцах-полярниках, которые посвятили жизнь освоению суровых территорий. Игровое кино будет представлено яркими драмами иностранных режиссёров, анимационная программа, наоборот, включяет работы в основном российских мультипликаторов. 

– Хочется отметить научно-популярную секцию, она получилась такой полновесной и разнообразной.  Среди номинантов можно выделить фильм «По тонкому льду». Он рассказывает о последствиях глобального потепления. Также представляет интерес кинолента «Китовые разговоры» – это своеобразная попытка расшифровать язык общения морских обитателей, – отметила член оборочной комиссии, журналист, преподаватель кафедры журналистики и рекламы ИрНИТУ Надежда Зайцева.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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