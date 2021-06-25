Перепись населения перенесли на октябрь

Основной этап пройдет с 1 по 31 октября, а на отдаленных и труднодоступных территориях Иркутской области в августе – сентябре 2021 года, сообщают в администрации Иркутской области.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за распространения новой коронавирусной инфекции ее перенесли на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь. Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в четвертом квартале 2022 года.

В Иркутской области переписи подлежат более 2,4 миллиона человек, в том числе около 30 тысяч, проживающих в труднодоступной местности. Всего в регионе 149 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов и три метеостанции в 19 муниципалитетах. Согласно организационному плану проведения переписи населения, в регионе сформировано 736 переписных участков.

В 2021 году пройдет первая цифровая перепись. Жители России получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на одном из переписных участков. Переписчикам раздадут планшеты со специальным программным обеспечением.