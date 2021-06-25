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Парня задержали в Свирске по подозрению в краже ювелирных украшений на 700 тысяч рублей

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что в городе Свирске Иркутской области задержали 21-летнего парня по подозрению в краже ювелирных украшений на 700 тысяч рублей.

<p>Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области

Установлено, что молодой человек зашел в магазин 6 июня около 10:00, попросил продавца показать украшения, после чего выхватил лоток с 30 цепочками и скрылся. Мужчину позже с помощью видеоориентировки, которую взяли с камер видеонаблюдения, нашли и задержали в Иркутске. Сейчас он заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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