Названы 10 главных навыков для карьерного роста

Работа.ру и VisionLabs провели исследование и выяснили, готовы ли жители России обучаться новым навыкам, и какие навыки с их точки зрения наиболее важны для карьерного развития. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов страны.

Более половины опрошенных (53%) рассказали, что в будущем боятся стать невостребованными специалистами.

Из тех, кто боится стать невостребованными на рынке труда, 48% респондентов указали, что им не хватает современных навыков для конкуренции на рынке труда. 21% опрошенных жителей России уверены, что их профессия может исчезнуть в будущем, а 17% думают, что их могут заменить роботы.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что быть востребованным в будущем им может помешать старший возраст.

Абсолютное большинство опрошенных жителей России (93%) готовы обучаться актуальным навыкам для сохранения востребованности на рынке труда.

Участники опроса назвали наиболее важные для современного специалиста навыки (множественный выбор). Самым важным для развития карьеры респонденты считают умение быстро обучаться – этот навык указали 61% опрошенных. 44% участников исследования отметили значимость цифровой грамотности, а треть респондентов (33%) указали на важность многозадачности. Еще 29% опрошенных считают важным навыком умение организовать работу команды, а 24% отметили значимость креативности.

Чуть меньше опрошенных (23%) считают, что в будущем сотрудники должны будут знать несколько иностранных языков. 22% респондентов указали на важность поддержки баланса между жизнью и работой. 19% опрошенных рассказали, что, по их мнению, в будущем вырастет значимость навыков, связанных с личными и социальными качествами. 15% респондентов считают важным навыком способность обучать других людей, а 11% – навык самопрезентации.

«Мы приняли участие в исследовании, потому что видим важную задачу, которая стоит перед VisionLabs и рынком в целом по адаптации профессионалов в постоянно меняющемся цифровом мире. Самое главное для нас – это люди, поэтому мы вкладываем в них и работаем над созданием среды, в которой сотрудники могут развивать актуальные навыки. Среди партнеров VisionLabs крупнейшие российские университеты, студенты которых регулярно проходят у нас стажировки в отделах исследования и разработки. Также мы ежегодно организовываем международный саммит Machines Can See, где можно послушать выступления ведущих мировых ученых в области компьютерного зрения совершенно бесплатно. Нам важно способствовать развитию российского технологического сообщества и появлению новых талантливых кадров в индустрии. Поучаствовать в мероприятии можно и в других форматах: соревнования по анализу данных, постерные сессии, идеатон – каждый раз мы придумываем что-то новое. В этом году 8 июля пройдет уже пятый саммит и будет доступен онлайн для участников со всего мира», – рассказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.