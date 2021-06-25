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ИрНИТУ вошел в список лучших вузов России по версии журнала Forbes

Журнал Forbes опубликовал ТОП-100 лучших вузов России в 2021 году, в этот список вошел Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Иркутское учреждение заняло 63-ю строчку рейтинга с суммарной оценкой в 30,76 балла. Создатели списка оценивали такие показатели как качество образования, нетворкинг, работодатели и международное признание. Выше всего в ИрНИТУ оценен нетворкинг – на 13,19 балла, наименьшую оценку получило международное признание – 0 баллов.

Лучшими вузами страны по версии журнала являются Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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