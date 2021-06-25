Пострадавшие из-за пандемии предприятия продолжают поддерживать в Иркутской области

Средства до 5 млн рублей на 2 года под 3 % годовых предоставляют пострадавшим от пандемии предпринимателям, сообщают в администрации области.

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, в целях поддержки малого и среднего бизнеса микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» в 2020 году была предоставлена субсидия за счет средств областного и федерального бюджетов в размере 12,5 млн рублей.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» на антикризисные меры Фонду в 2020 году из тех же источников выделили субсидию в размере 160,2 млн рублей.

В этом году Фонд выдает деньги предпринимателям за счет возврата средств по ранее предоставленным микрозаймам.