ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что задержанную в июле прошлого года 38-летнюю бизнесвумен из Ангарска обвинили в мошенничестве с недвижимостью на 35 млн рублей, в числе потерпевших – 32 человека.

Установлено, что женщина-предприниматель в течение трех лет оказывала посреднические услуги по приобретению квартир. «Пользуясь отсутствием необходимых знаний законодательства своих клиентов, она брала у них деньги, предназначенные для покупки жилья. Чтобы ввести в заблуждение жертв, женщина убеждала граждан в том, что подобная сделка является защищенной, подписывала и предоставляла различные расписки, однако в дальнейшем создавала все условия, чтобы юридические действия не были завершены», – сообщает полиция.

Обвиняемая подбирала интересующий клиента объект недвижимости, заключала предварительный договор купли-продажи и направляла его в регистрационный орган для наложения обременения на дальнейшие сделки с ним, забирая 100% суммы себе. После этого дальнейшие юридические действия откладывались под различными выдуманными предлогами.

На имущество предполагаемой мошенницы стоимостью 6 млн рублей наложен арест – его направят на частичное погашение долга.