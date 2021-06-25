Гендиректором Иркутской нефтяной компании вместо Марины Седых назначен Яков Гинзбург

Генеральным директором ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) назначен Яков Гинзбург, занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам компании, соответствующее решение принято на собрании участников ИНК, сообщается на сайте компании.

Ранее эту должность с 2000 года занимала Марина Седых, которая продолжит работу в совете директоров ООО «ИНК» и в качестве генерального директора холдинговой компании Группы АО «ИНК-Капитал», которой руководит с момента ее создания в 2008 году. Она сосредоточится на реализации стратегии устойчивого развития группы компаний ИНК, включая вопросы промышленной безопасности и охраны труда, экологии и социальной политики.

Яков Гинзбург пришел в ИНК в 2008 году на должность руководитель отдела оценки рисков финансовой службы компании. После занимал должности руководителя финансово-экономического управления и заместителя генерального директора по экономике и финансам фирмы.