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Роструд разъяснил законность отстранения сотрудников от работы без прививки от коронавируса

Работодатель может на законных основаниях отстранить сотрудника от работы за отказ прививаться от коронавируса, что разъяснил на официальном сайте Роструда.

По информации ведомства, трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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«Один из таких случаев – нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. По состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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