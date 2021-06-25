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В Москве снова ввели удаленку для 30% всех работников

В Москве с 28 июня снова вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников компаний. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Ограничения не будут распространяться на вакцинировавшихся от COVID-019

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«Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.

Согласно  Коммерсантъ, перевести на удаленку нужно всех граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Кроме того, по распоряжению мэра продлен запрет на работу организаций общественного питания с 23:00 и запрещены развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
В Москве снова ввели удаленку для 30% всех работников
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