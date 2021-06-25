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На автомобильной дороге плотины Иркутской ГЭС начнется замена бордюрного камня

На плотине Иркутской ГЭС с 28 июня начнется демонтаж и замена бордюрного камня с частичным ограничением движения по проезжей части, сообщает пресс-служба компании.

Работы проводятся силами подрядной организации - МУП «Иркутскавтодор». Протяженность ремонтируемого участка составит 920 метров.

Работы, связанные с ограничением и частичным перекрытием автодороги, будут проводиться в период с 22-00 до 8-00.

В дневное время работы буду выполняться со стороны земляной плотины без выхода на проезжую часть, поэтому движение будет полностью открыто.

Подрядчик обещает выполнить замену бордюрного камня в максимально сжатые сроки, до 31 июля. Все мероприятия будут проводиться в соответствии с технологическими требованиями. Компания просит жителей и гостей города Иркутска с пониманием отнестись к проведению работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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