На Усть-Илимской ГЭС откроют холостой сброс воды

На Усть-Илимской ГЭС 26 июня откроют затворы для холостого водосброса.

В соответствии с установленных режимом работы гидроузла Енисейским БВУ попуск воды через Усть-Илимскую ГЭС с 08:00 (ирк) 26 июня будет увеличен с 3000 м3/ до 3800 м3/с, будут открыты 2 затвора водосливных секций.

Такие меры – следствие складывающейся гидрологической обстановки,высокой боковой приточности Братского водохранилища через крупные притоки Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия.

«Такое незначительное увеличение попусков позволит минимизировать риски возможных подтоплений в период летнего паводка в дальнейшем. Последний раз жители и гости Усть-Илимска могли наблюдать подобное зрелище в 1995 году, которое также было вызвано гидрологической обстановкой. Тогда на Усть-Илимской ГЭС было открыто 5 затворов водосливных секций» – сообщают в компании.

По сообщению пресс-службы компании ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация