Рекордное за полгода количество человек умерли от коронавируса в Приангарье за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области, согласно данным, непосредственно от болезни за последние сутки скончалось рекордное за полгода количество человек – 14. Ранее аналогичное число смертей фиксировалось 27 декабря 2020 года.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в Приангарье умерли 2771 человек, от сопутствующих патологий при наличии ковида – 292.Заболели коронавирусом за последний день 212 людей, всего с начала пандемии по официальной статистике – 73,4 тысячи человек.