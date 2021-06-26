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Рекордное за полгода количество человек умерли от коронавируса в Приангарье за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области, согласно данным, непосредственно от болезни за последние сутки скончалось рекордное за полгода количество человек – 14. Ранее аналогичное число смертей фиксировалось 27 декабря 2020 года.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в Приангарье умерли 2771 человек, от сопутствующих патологий при наличии ковида – 292.Заболели коронавирусом за последний день 212 людей, всего с начала пандемии по официальной статистике – 73,4 тысячи человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Рекордное за полгода количество человек умерли от коронавируса в Приангарье за последние сутки
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