Житель Братского района случайно сжёг лес на 2,7 млн рублей

Прокуратура Иркутской области сообщила на официальном сайте, что в регионе осудят 38-летнего мужчину, который случайно сжёг лес и принёс ущерб природе на 2,7 млн рублей.

Инцидент произошёл в мае 2021 года. Тогда братчанин в лесу работал с бензорезом, механические искры от которого попали на сухую траву – она вспыхнула, а пламя перекинулось на деревья. В результате – сгорел лес на площади 14,8 га.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении леса из-за неосторожного обращения с огнём, ему грозит до 4 лет лишения свободы.