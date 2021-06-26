Глава Минздрава РФ: Только 0,5% привитых россиян заболели коронавирусом

Глава Минздрава России Михаил Мурашкой заявил, что только 0,5% привитых граждан страны заболели коронавирусом, сообщает министерство на своей странице в Facebook.

«Мы видим, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей. И российские вакцины дают такую защиту.

в данный период пандемии изменился возраст пациентов с ковидом. Если в первую волну и вторую волну преимущественно заболевали люди старше 40 и 60 лет, то сейчас – люди 26–40 лет.

По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины. Причем даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче», - отметил министр здравоохранения РФ.По его словам,По данным на 25 июня, в Приангарье от коронавируса привились первым компонентом вакцины 338,4 тысячи человек, вторым – 261,1 тысячи. Лидеры по вакцинации в регионе – Иркутск, Братск, Ангарск, аутсайдеры – Катангский, Балаганский и Усть-Удинский районы.