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Глава Минздрава РФ: Только 0,5% привитых россиян заболели коронавирусом

Глава Минздрава России Михаил Мурашкой заявил, что только 0,5% привитых граждан страны заболели коронавирусом, сообщает министерство на своей странице в Facebook.


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«Мы видим, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей. И российские вакцины дают такую защиту. По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины. Причем даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче», - отметил министр здравоохранения РФ.

По его словам, в данный период пандемии изменился возраст пациентов с ковидом. Если в первую волну и вторую волну преимущественно заболевали люди старше 40 и 60 лет, то сейчас – люди 26–40 лет.

По данным на 25 июня, в Приангарье от коронавируса привились первым компонентом вакцины 338,4 тысячи человек, вторым – 261,1 тысячи. Лидеры по вакцинации в регионе – Иркутск, Братск, Ангарск, аутсайдеры – Катангский, Балаганский и Усть-Удинский районы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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