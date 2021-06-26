Общее число госпитализированных с COVID-19 в Иркутской области превысило 4 тысячи

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространение коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, общее число госпитализированных с ковидом в Приангарье превысило 4 тысячи.

Такое произошло впервые за 7 месяцев. Ранее более 4 тысяч людей одновременно находились в больницах области с коронавирусом лишь 30 ноября 2020 года.

За последние сутки госпитализировали 151 человека. Вылечили – 55 людей. Заболели за день 212 человек, всего с начала пандемии – 73,4 тысячи.

Напомним, по данным на 26 июня зафиксирован рекорд по смертности за сутки от COVID-19 в Приангарье – впервые с декабря 2020 года за день от болезни скончались 14 человек.