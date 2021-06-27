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Правительство РФ выделит Иркутской области 573,4 млн рублей на выплаты детям 3-7 лет

Эта сумма будет направлена региону в качестве дополнительной поддержки.

Иркутская область получит 573,4 млн рублей на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, сообщается в документации на сайте кабмина.

Всего регионам России будет выделено более 55,3 млрд рублей – эти деньги направят территориям в качестве дополнительной поддержки.

«В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», – отмечают власти.

Напомним, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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