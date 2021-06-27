Цыденов: Ситуация тяжелая, в день умирают более 20 человек, потому 2 недели сидим дома

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на своей странице в Facebook прокомментировал введение локдауна на территории региона, который будет действовать две недели, начиная с 27 июня.

По словам главы, необходимость в введении подобного режима появилась из-за сложной ситуацией с распространением коронавируса на территории: смертность выросла до более 20 летальных исходов в сутки, больницы – перегружены, отчего заболевшим не хватает мест, много сложных пациентов, на которых уходит по 20 тонн кислорода в сутки, наблюдается дефицит медперсонала. В настоящее время отменена вся плановая медпомощь.

«Много раз уже говорилось, но я повторю – ковид изменился. Инфекция стала более заразной, более агрессивной. Болеют и старые, и молодые, новорожденные болеют. К сожалению и умирать стали в том числе и молодые. Поэтому нам необходимо принять все возможные меры для перелома ситуации. Надо снизить заражение. А это возможно только если перестать общаться. Перестать контактировать. Перестать передавать заразу друг другу. <…> Для остановки болезни единственная действенная мера – это разобщение. Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому – локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция! Две недели – не такой большой срок», – отметил Цыденов.

По словам главы республики, остановить пандемию планируются и другим способом – вакцинацией, к осени привьют 60% населения Бурятии. Сейчас в регионе полный курс прививок поставила только 131 тысяча человек. Население же территории – почти 1 млн человек.В период локдауна в регионе будут работать учреждения здравоохранения; продуктовые магазины; магазины товаров первой необходимости; аптеки; непрерывные производства (железная дорога, энергетики, банки, связь, транспорт, ЖКХ, топливные и пр.); предприятия, где основные работы проводятся на открытом воздухе (стройка, ремонт, отнесенные к выполнению нацпроектов); госучреждения, оказывающие услуги гражданам и др; гостиницы, отели и официально оформленные места размещения.

По словам Цыденова, все, кто продолжает работать, должен регистрироваться на сайте работающаябурятия.рф. По данным на вечер 26 июня по 500 из 700 заявок был дан отказ.

На основных дорогах Бурятии выставлены посты – здесь будут выборочно проверять водителей и пассажиров на предмет обоснованности выезда из города. «Если едете в отель, гостиницу, на базу отдыха, то на руках должно быть подтверждение брони и справка по анализам или вакцинации. Почему только из города, потому что в городе основная зараза.

Ехать из города можно на дачу или домой в район по прописке. Если дача, то с документами, подтверждающими, что дача есть и она ваша», – пояснил глава республики.