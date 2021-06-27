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Второй день подряд от ковида в Приангарье умирает рекордное количество человек за полгода

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области, согласно данным, непосредственно от болезни за последние сутки второй день подряд скончалось рекордное за полгода количество человек – 14. Ранее аналогичное число смертей фиксировалось 27 декабря 2020 года.

Число госпитализированных в регионе за день выросло на 247 случаев – до 4,3 тысячи. Вылечили за сутки 38 людей. Заболели – 204 человека, всего с начала пандемии – 73,6 тысячи.

Лидеры по заболеваемости в регионе – Иркутск, Черемхово, Устьев-Илимск, Ангарск и Братск.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
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