Второй день подряд от ковида в Приангарье умирает рекордное количество человек за полгода

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области, согласно данным, непосредственно от болезни за последние сутки второй день подряд скончалось рекордное за полгода количество человек – 14. Ранее аналогичное число смертей фиксировалось 27 декабря 2020 года.

Число госпитализированных в регионе за день выросло на 247 случаев – до 4,3 тысячи. Вылечили за сутки 38 людей. Заболели – 204 человека, всего с начала пандемии – 73,6 тысячи.

Лидеры по заболеваемости в регионе – Иркутск, Черемхово, Устьев-Илимск, Ангарск и Братск.

