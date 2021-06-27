Иркутская область дополнительно получила 270 млн рублей на тушение лесных пожаров

Правительство Российской Федерации выделило Иркутской области дополнительные 270 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами по запросу Приангарья, сообщает региональный кабмин.

«Обстановка на данный момент под контролем. Прогнозируем, что в Катангском и Бодайбинском районах, где сегодня наибольшее количество пожаров, в ближайшие два-три дня обстановка будет стабилизирована», – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

Кроме того, федеральный штаб направил в Приангарье 200 специалистов «Авиалесоохраны», которые тушат пожары в отдаленных территориях.

По данным на 27 июня, в Иркутской области действует 28 пожаров, из них шесть локализованы. За последние трое суток потушено девять крупных очагов. На тушении задействовано 550 человек, 62 единицы техники и 12 воздушных судов. 27 июня работа самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон» приостановлена по погодным условиям.